Tchad : L’ITRAD renforce les capacités des producteurs pour relancer la filière soja dans le Sud

Durant deux jours de travaux, les producteurs ont été outillés sur les principes fondamentaux de la culture du soja, les techniques culturales adaptées, les méthodes de récolte, la gestion des ravageurs, ainsi que le stockage des graines. L’objectif de cet atelier est de permettre aux producteurs de mieux maîtriser les itinéraires techniques de production du soja dans la zone méridionale du Tchad.



Mahamat Alhabib Hassan et Mahamat Abdelhatit, respectivement facilitateur et point focal du projet, ont rappelé l’importance du soja tant sur le plan alimentaire qu’agronomique. « Le soja a été introduit au Tchad dans les années 1980, mais sa production reste encore marginale. C’est pourquoi l’ITRAD, en collaboration avec ses partenaires, a initié cette formation afin d’accompagner les producteurs vers une amélioration significative du rendement », ont-ils souligné.



Clôturant la session, le chef de la station ITRAD de Bébédjia, M. Djinodji Reoungal, s’est réjoui de la qualité des échanges et a exhorté les participants à vulgariser les acquis pour une meilleure pratique de la culture du soja dans la région.



Les participants ont exprimé leur satisfaction, notamment sur les modules liés à la fertilité des sols, et ont plaidé pour la pérennisation de ce type de formation.



À l’issue des sessions théoriques, une visite guidée des sites de production en phase de floraison a été organisée. Le facilitateur Mahamat Alhabib Hassan y a présenté les différentes techniques appliquées sur le terrain.



Il est à noter que ce projet, d’une durée de trois ans, ambitionne d’augmenter d’au moins 15 % la production nationale de soja, tout en renforçant son utilisation dans la nutrition humaine et animale.