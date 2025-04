Tchad : L'Implication citoyenne au cœur de la réforme urbaine à N'Djamena

Dans ce contexte, l'intérêt croissant pour une consultation citoyenne plaçant les habitants au centre des décisions urbaines apparaît comme une démarche prometteuse. L'initiative du maire de N'Djamena, Sénoussi Hassana Abdoulaye, d'engager une telle consultation mérite d'être saluée dès son lancement. Cependant, la question des moyens nécessaires à la concrétisation de cette ambition reste centrale.





Cette consultation participative, bien qu'étant une forme de partage et d’exercice démocratique fondée sur le renforcement de l'implication citoyenne, se heurte à des défis de taille. Une partie significative de la population de N'Djamena est encore peu familiarisée avec les normes et les comportements requis pour un vivre-ensemble harmonieux en milieu urbain. L'absence d'une culture civique ancrée, notamment en matière d'hygiène publique, est une réalité préoccupante. Jeter des déchets dans la rue est une pratique encore trop répandue. À cela s'ajoute le problème majeur de l'occupation anarchique de l'espace urbain, qui constitue une préoccupation sérieuse pour le développement ordonné de la ville.





Face à ces défis, une simple consultation pourrait s'avérer insuffisante. Il apparaît nécessaire de mettre en place une véritable "école de sensibilisation" pour éduquer les citoyens aux principes de la vie urbaine, à l'importance de l'hygiène collective et au respect de l'espace public. Parallèlement, une application rigoureuse des lois et des règlements urbains sera indispensable pour encadrer les comportements et lutter efficacement contre l'occupation anarchique.





Malgré ces obstacles, il est crucial de reconnaître que l’ampleur de la croissance urbaine et les défis posés par les changements climatiques rendent la prise en compte de la voix de la population plus pertinente que jamais. L'initiative du Maire de N'Djamena représente une démarche de référence, porteuse de l'espoir d'un changement de mode de vie et d'une amélioration du cadre de vie dans la capitale tchadienne. La réussite de cette réforme participative dépendra de la capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour une sensibilisation efficace et une application conséquente des mesures qui seront adoptées.