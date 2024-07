Tchad : L'OIM lance la deuxième édition des Cours d'été sur les migrations axée sur le changement climatique

Cette session de formation, qui se déroulera du 18 au 31 juillet 2024, a pour objectif de renforcer les capacités des jeunes tchadiens sur les questions migratoires, en particulier dans le contexte du changement climatique. Organisée en collaboration avec le MEPDD et le CEFOD Business, cette initiative est financée par le Fonds de Développement de l'OIM.



Cette deuxième édition des Cours d'été met l'accent sur les liens complexes entre la migration et le changement climatique. Les participants exploreront les différentes manières dont le changement climatique affecte les mouvements migratoires, notamment l'augmentation des déplacements dus à des événements météorologiques extrêmes et à la dégradation de l'environnement.



Les Cours d'été sur les migrations visent à doter les jeunes tchadiens des connaissances et des compétences nécessaires pour analyser les questions migratoires de manière critique et proposer des solutions innovantes. Les participants bénéficieront d'exposés d'experts, de discussions en groupe et d'études de cas pratiques.



Le lancement de la deuxième édition des Cours d'été sur les migrations souligne l'engagement continu de l'OIM à soutenir le gouvernement tchadien dans ses efforts de gestion des migrations. L'OIM travaille en étroite collaboration avec les autorités tchadiennes et les partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière.