Tchad : L'OIM soutient la mise en place d'un comité de paix

La cérémonie d'installation du comité s'est déroulée la semaine dernière en présence des autorités administratives et traditionnelles, des femmes et des jeunes de la localité. Ce comité aura pour mission de promouvoir la paix, la réconciliation et la cohésion sociale dans le département de Kouba.



L'OIM œuvre depuis plusieurs années au Tchad pour soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la paix et de la stabilisation. L'organisation a notamment mis en place des programmes de sensibilisation à la coexistence pacifique, de médiation intercommunautaire et de réinsertion des ex-combattants.



La mise en place du comité départemental de paix à Kouba est une nouvelle étape importante dans les efforts de l'OIM pour promouvoir la paix et la cohésion sociale au Tchad. Ce comité devrait jouer un rôle crucial dans la prévention des conflits et la résolution des différends au sein de la communauté.



En plus de la mise en place du comité de paix, l'OIM a également mené d'autres activités dans le cadre du projet PPP à Kouba, notamment la construction d'infrastructures sociales, telles que des écoles et des centres de santé, la création d'activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes et le renforcement des capacités des autorités locales en matière de gestion de la paix et de la sécurité.



Le projet PPP de l'OIM à Kouba est un exemple concret de la manière dont l'organisation travaille pour promouvoir le développement durable et la paix au Tchad.