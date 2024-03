Tchad : L’OJTUP et ses partenaires unis pour former sur la gestion des conflits au marché à bétail

Lors de son discours d'ouverture, le président de l'OJTUP, Mahamat Mahamat Adoum, a mis en lumière que cette formation visait à renforcer les capacités des membres du comité de veille et de prévention des conflits au marché à bétail. Il a expliqué que l'OJTUP a initié ce micro-projet pour contribuer à la prévention et à la résolution des conflits au marché à bétail, ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale à travers la création de ce comité. Il a ajouté que durant les deux jours, la formation permettrait aux membres du comité d'acquérir des techniques de prévention et de résolution des conflits pour mieux accomplir leur mission et atteindre les objectifs du projet.



Roukhaya Mahamat Traoré, représentante de l'ACRA, a souligné que son organisation a identifié un besoin de renforcement des capacités et soutient les organisateurs avec des microprojets. Ce soutien permettra à l'OJTUP de déployer ses membres sur le terrain pour résoudre les conflits au sein de leurs communautés.