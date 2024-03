Tchad: L'OMS soutient le Tchad avec des kits médicaux et des réactifs de laboratoire

Le Représentant par intérim de l'OMS au Tchad, Dr. Daizo Arsène, a souligné que cette donation démontre la volonté de l'OMS de renforcer les capacités du système de santé tchadien face à la crise humanitaire sans précédent à l'Est du pays. Il a également appelé tous les partenaires techniques du secteur de la santé à continuer leur soutien pour maintenir une offre de soins adéquate sur l'ensemble du pays. Dr. Daizo Arsène a rappelé l'importance de maintenir les acquis dans la prévention et la prise en charge des problèmes de santé ayant un impact significatif sur les indicateurs sanitaires. Le don de l'OMS, estimé à 468 millions de FCFA, vise à améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels au niveau des formations de santé.





Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr. Abdelmadjid Abderrahim, a souligné que cette troisième vague de kits médicaux, d'une capacité de 68 mille tonnes, offerte par l'OMS, servira à la prise en charge intégrée non seulement des réfugiés, mais également des populations autochtones et des retournés. Il a exprimé sa gratitude envers l'OMS pour cette collaboration franche, illustrant ainsi le bon partenariat entre le Tchad et l'organisation mondiale. Le ministre a également sollicité davantage de soutien de l'OMS en ressources humaines, compte tenu de l'incertitude persistante quant à l'issue de la crise à l'Est.