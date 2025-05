Tchad : L'ONAPE déploie une mission d'aide à l'emploi et à l'entrepreneuriat dans les Îles du Lac-Tchad

L’équipe de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) s’est rendue dans plusieurs localités clés, notamment Magui, Daboua, Tatavrom et Kiskawa, où elle a organisé des réunions de travail avec les autorités administratives et les chefs traditionnels. Ces rencontres initiales ont permis d'établir un premier diagnostic des besoins prioritaires des communautés, en mettant un accent particulier sur les actions de sensibilisation et le recensement des populations actives et des initiatives locales.





À Magui, le Sous-préfet Kalli Rozi Lougoum a chaleureusement salué cette initiative gouvernementale, soulignant qu'il s'agissait de la première visite officielle de cette envergure depuis sa prise de fonction en mars 2024.



En un laps de temps de seulement 48 heures, l’équipe de l’ONAPE a réussi à établir une cartographie des groupements et des coopératives existantes dans la zone, malgré les défis sécuritaires persistants liés à la présence de Boko Haram. Le succès de cette mission a été rendu possible grâce à la collaboration active des autorités administratives locales et au soutien indispensable des forces de sécurité présentes sur le terrain.