Tchad : L’ONAPE en tournée de sensibilisation dans le Mayo Kebbi Ouest

En tournée dans la zone méridionale du pays, le chef du programme auto-emploi et crédit agricole de l’Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a eu une rencontre de concertation, d'information et de sensibilisation le 15 février dernier avec 16 chefs de cantons du Mayo Kebbi Ouest. C'était dans les locaux de l'ONAPE Pala.



D’après la situation présentée par le chef d'agence de l'ONAPE Pala, Ahmed Djibrine Abba, le recouvrement des crédits agricoles octroyés par l'ONAPE Pala est réalisé à 80,33% dans la province du Mayo Kebbi Ouest, à la date du 15 février 2021. Selon lui, sur plus de 194 millions de FCFA accordés aux agriculteurs en 2020, au moins 156 millions sont remboursés et il reste plus de 37 millions de FCFA à recouvrer.



Lors des échanges avec les chefs de cantons, trois parmi eux ont été félicités pour leurs performances dans le recouvrement. Il s'agit des chefs des cantons de Bissi-Mafou pour avoir recouvré 99% du montant, de Guélo qui est à 96% et de Keuni qui a déjà remboursé 92%. Pour l'instant, les mauvais payeurs sont les cantons Pala-Erde, Gouin et Léré, dont aucun producteur n'a encore remboursé de crédit.



Pour le chef de programme auto-emploi et crédit agricole de l'ONAPE, Abdrahman Mahamat Abba, plusieurs initiatives sont engagées au profit de la population tchadienne. Car ceux qui remboursent totalement leurs crédits doivent bénéficier des œuvres sociales telles que les forages, mais au Mayo Kebbi Ouest, aucun canton n’a complètement soldé son crédit.