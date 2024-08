Tchad : L'ONAPE lance un programme de formation de 100 diplômés sans expérience

Cette formation, ayant pour thème "Suivi et évaluation des projets, techniques contractuelles et techniques de consultance", vise à outiller les participants pour une meilleure insertion professionnelle.



Cent jeunes diplômés sans expérience prennent part à cette formation, menée par le Centre d’arbitrage, de médiation et réconciliation de N’Djamena. Selon son directeur général, Tcholna Mbainamou Fred, "le choix des thèmes consiste à garantir une adéquation optimale entre les aspirations des jeunes et les exigences du marché du travail. Ce choix représente une reconversion et une réorientation des jeunes vers des secteurs porteurs d’emploi".