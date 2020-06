Tchad : L’ONAPE octroie des crédits agricoles, 1206 projets concernés au Mayo Kebbi Ouest

Le bureau provincial de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) du Mayo Kebbi Ouest a procédé mardi à Pala au lancement et à la remise des crédits agricoles pour l'année 2020-2021. Pour cette campagne agricole en cours, 1206 projets bénéficieront d’un financement de 194 100 000 F CFA pour cultiver 4 288 hectares dans 16 cantons de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Ces financements sont sans intérêts, selon Ahmed Djibrine Abba, responsable de l'ONAPE de Pala. Pour lui, les crédits agricoles ne peuvent être utilisés que pour des cultures vivrières notamment le sorgho, le mil, le maïs, l'arachide, le haricot, le sésame, et non pour le coton.



A cette occasion, quelques cantons exemplaires dans le remboursement de crédit agricole de l'année précédente ont été félicités en recevant des attestations. Ces cantons sont entre autres Kordo, Bissi Mafou, Keuni, Doué, Salamata, Torrock et Gouin.