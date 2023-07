Tchad : L'ONAPE s'engage pour l'emploi des jeunes au Batha avec le PADE

Le gouverneur de la province du Batha a officiellement lancé le Programme d'Appui aux Diplômes sans Expérience (PADE) à Ati ce 20 juillet 2023.



Mis en place par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), le PADE vise à faciliter l'entrée des diplômés récemment sortis du système éducatif et dépourvus d'expérience professionnelle dans le monde du travail.



Lors de son discours d'ouverture, Mahamat Haroun Mahamat, responsable du bureau de l'ONAPE du Batha, a souligné que le PADE servira de tremplin pour les jeunes en leur offrant une expérience pratique afin de consolider leurs qualifications et de révéler leurs talents cachés. Il a également exprimé sa gratitude envers le directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodeï, pour son soutien au projet.



Il a encouragé les diplômés sans expérience du Batha à se rapprocher du bureau de l'ONAPE pour bénéficier des acquis et des expériences des experts du monde de l'emploi via le programme PADE. Ce programme a été rendu possible grâce aux partenaires qui ont cru en son potentiel et ont accepté de le soutenir, a-t-il ajouté.



En lançant officiellement le PADE, le gouverneur Djimta Ben Dergon a salué l'engagement et la détermination de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi qui renforce les efforts gouvernementaux en matière de promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du civisme. Il a souligné que la jeunesse occupe une place centrale dans la politique de développement adoptée par le gouvernement, avec un accent particulier mis sur l'entrepreneuriat des jeunes.



Le gouverneur a invité les diplômés sans expérience à collaborer étroitement avec l'ONAPE afin de faciliter leur insertion dans le monde du travail et de réduire le taux de chômage. Il a également souligné que la réussite du PADE contribuera à renforcer la prospérité économique du Batha et du Tchad dans son ensemble.