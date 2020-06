TCHAD Tchad : L'ONASA clarifie son rôle et sa participation dans la distribution de l'aide alimentaire

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Juin 2020





Par une conférence de presse animée au sein de l'institution vendredi 29 mai 2020, le Directeur Général de l'Office National de Sécurité Alimentaire, Asseid Gamar Assileck, a tenu a préciser le rôle et la participation de l'ONASA dans les opérations de distribution des aides alimentaires et a clarifié certaines informations relatives à la destruction du riz avarié qui a fait l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux.



En répondant aux questions des journalistes, le Directeur Général, précise que le rôle de son institution dans la distribution de l'aide alimentaire est de mettre à la disposition de la commission chargées de ces opérations, des produits alimentaires en fonction des besoins émis.



"Nous avons des stocks de céréales en quantité suffisante pour couvrir toute l'opération. Or pour ces opérations il faut distribuer, en plus des céréales, des kits alimentaires composés d'huile, de sucre et de haricot. Ces compléments nous ne les disposons pas en stock et nous sommes obligés de commander. Au fur et à mesure que nous réceptionnons les commandes, nous les mettons à la disposition de nos partenaires pour poursuivre les opérations", a-t-il indiqué.



En ce qui concerne l'identification et la distribution des kits alimentaires aux ménages vulnérables, le directeur général a précisé que, compte tenu de l'urgence humanitaire et sociale dont sont confrontés certains ménages affectés par les mesures gouvernementales de riposte nationale contre le COVID19, et suite aux instructions du comité de gestion de la crise sanitaire pour soulager rapidement ces ménages, la commission chargée des opérations de distribution des kits alimentaires n'a pas le temps matériel nécessaire pour refaire le recensement des ménages nécessiteux et s'est donc appuyée sur les données qui existaient déjà pour lancer les opérations.



"A ce stade des choses, il est possible qu'il y ait des erreurs, notamment le recensement de certains ménages identifiés comme vulnérables par le passé et qui ne le sont plus maintenant, ou encore, l'agrandissement de certaines familles qui sont devenues plusieurs ménages dans une même concession. Quand nos équipes et les partenaires sur le terrain, identifient ces genres de cas, nous rectifions les choses au fur et à mesure. C'est le seul moyen d'avancer dans les opérations et de soulager rapidement nos concitoyens qui sont dans l'urgence humanitaire", a-t-il précisé aux journalistes.

Pour les rumeurs sur les réseaux sociaux qui font état de la mauvaise destruction du riz avarié par l'ONASA, le Directeur Général de l'Office National de Sécurité Alimentaire, Asseid Gamar Assileck, a convenu qu'il est vrai que son institution a ordonné la destruction de ces céréales avariés parce qu'il est question de libérer les magasins pour réceptionner les commandes en vue. Mais cette décision est prise après l'analyse de ces denrées par le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires et après constat des huissiers commis par l'ONASA et ceux des partenaires qui ont donné ces dons, les inspecteurs des ministères concernés ainsi que les représentants des partenaires au développement.



"Pour éviter ces genres de rumeurs, nous avons confié la destruction de ces riz avariés par contrat aux entreprises spécialisées dans ce domaine. C'est vrai que la première tentative de destruction n'a pas donné le résultat attendu, une partie des produits n'a pas été détruite par le feu. Donc nous avons convenu avec nos partenaires de mélanger le reste avec la terre pour être sûr de sa dégradation dans le sol", a-t-il clarifié.



Par ailleurs, le Directeur Général de l'ONASA a invité les journalistes à chercher les informations à la source officielle et éviter de relayer des rumeurs qui ne favorisent pas l'effort commun pour la riposte nationale contre le COVID19.





