Tchad : L'ONASER intensifie la sensibilisation sur l'interdiction du transport de personnes sur les camionnettes

Face à l'augmentation préoccupante des accidents de la circulation sur les routes bitumées du Tchad, l’ONASER renforce ses efforts en matière de prévention et de contrôle. Monsieur Hassan Ibrahim Guiré a rencontré directement les conducteurs dans ces trois centres névralgiques du transport routier pour leur rappeler les dispositions de l’arrêté n°026/MI/SE/SG/DGTS/DITS/07, qui encadre désormais de manière stricte le transport de passagers.





Lors de ces échanges directs, il a insisté sur l’importance cruciale du respect des règles de sécurité, en mettant particulièrement l'accent sur la limitation de la vitesse, afin de réduire le nombre d'accidents graves et leurs conséquences tragiques. « La route ne doit pas être un lieu de deuil permanent. Nous appelons instamment tous les conducteurs à faire preuve de plus de responsabilité », a-t-il déclaré avec fermeté.





L’arrêté en question interdit désormais catégoriquement le transport de personnes à bord de véhicules qui ne sont pas spécifiquement adaptés à cet usage. Seuls les cars et les autobus dûment homologués sont désormais autorisés à assurer ce type de service sur les routes bitumées. Une période de grâce de deux semaines avait été accordée aux conducteurs afin de leur permettre de se conformer à cette nouvelle mesure de sécurité. Ce délai ayant expiré, les sanctions prévues par la loi seront désormais rigoureusement appliquées aux contrevenants.





Il est important de noter que le transport de personnes sur les camionnettes de carrosserie pick-up, qu'elles soient aménagées ou non, est formellement interdit sur l'ensemble du réseau routier bitumé du Tchad. L’ONASER entend maintenir et intensifier cette dynamique de sensibilisation et de contrôle dans d’autres localités du pays, avec l’objectif primordial d’ancrer durablement une culture de sécurité routière au sein de la population tchadienne.