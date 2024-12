Tchad : L’ONASER se mobilise avec une opération de don de sang

L’événement a été officiellement lancé par le secrétaire général du ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Dihoulné Laurent, en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique.



Dans son discours, Dihoulné Laurent a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints pour la sécurité routière, particulièrement en cette période de fin d’année marquée par une augmentation des accidents. Il a rappelé que le Ministère de la Santé Publique joue un rôle essentiel dans la prise en charge des blessés suite à ces accidents.



« En tant que ministère des Transports, il est de notre devoir d’aider et de soutenir les structures sanitaires à travers des actions comme celle-ci. C’est une façon de partager la douleur des blessés et des accidentés, pour leur montrer qu’ils ne sont pas seuls », a-t-il déclaré.



Le secrétaire général a également souligné que cette initiative vise à sensibiliser les usagers de la route afin d’éviter les accidents et d’œuvrer pour un objectif de zéro accident. Cependant, il a rappelé que lorsqu’un accident survient, il est impératif d’apporter une assistance aux victimes.