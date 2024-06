Tchad : L'ONG AHA célèbre la Journée mondiale des réfugiés en réaffirmant son engagement envers les enfants réfugiés

AHA reconnaît les défis immenses auxquels sont confrontés ces jeunes héros, forcés de fuir leur foyer à cause de conflits et de persécutions. Malgré ces épreuves, ils font preuve d'une résilience et d'un espoir extraordinaires, représentant un avenir prometteur pour leur communauté.



Depuis sa création, AHA a œuvré sans relâche pour offrir aux enfants réfugiés un accès à l'éducation de qualité, à des soins de santé essentiels et à des opportunités de développement personnel. L'organisation fournit un soutien psychosocial et des activités de protection de l'enfance, en s'assurant que ces enfants vulnérables se sentent en sécurité et valorisés.



En cette Journée mondiale des réfugiés, AHA lance un appel à la communauté internationale et aux acteurs locaux pour redoubler d'efforts afin de soutenir les réfugiés, en particulier les enfants. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour ces jeunes déplacés, en leur offrant les opportunités dont ils ont besoin pour s'épanouir et contribuer positivement à leur société.