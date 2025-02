Tchad : L’ONG ASEFCE International lance officiellement ses activités à N’Djamena

Présente dans 14 pays africains, ASEFCE International vise à favoriser un développement inclusif et durable, en mettant l’accent sur l’emploi, la formation et l’entrepreneuriat. L’ONG ambitionne notamment de renforcer l’employabilité des jeunes et des femmes à travers des formations adaptées aux besoins du marché du travail, tout en soutenant la création d’entreprises et l’auto-entrepreneuriat. Elle facilite ainsi l’accès au financement et à l’accompagnement technique pour encourager l’initiative économique.



Selon Sadam Ahmat Yacoub, chargé des projets, cette ambition se reflète dans la devise de l’ONG : "Chaque être humain est une étoile qui mérite la chance de briller." Une devise qui, selon lui, incarne la solidarité mondiale pour un avenir meilleur.



Il a également souligné les défis majeurs auxquels le Tchad et l’Afrique sont confrontés et réaffirmé la détermination de l’ONG à proposer des solutions concrètes et durables. « Ensemble, nous devons œuvrer pour faire entendre la voix des sans-voix et lever les obstacles au développement », a-t-il déclaré.



Intervenant en tant que panéliste, le directeur de Alwihda, Djamil Ahmat Mahamat, a encouragé les membres de la représentation nationale de l'ONG à faire preuve d'abnégation et de patience pour l'atteinte des objectifs.



L’ONG ASEFCE International entend promouvoir l’innovation et la coopération internationale, afin de favoriser le transfert de compétences et d’expertises. Avec cette initiative, elle se positionne comme un acteur clé du changement, œuvrant à l’autonomisation des communautés et à l’amélioration des conditions de vie à travers le continent.