Tchad : L'ONG "SMART-AFRICAIN" fait un don de livres au lycée Walia pour promouvoir la lecture et l'unité africaine

La cérémonie de remise des dons s'est déroulée dans la bibliothèque du lycée de Walia en présence des autorités de l'établissement. M. Nagletho Goublong Roi Ezéchiel, représentant de "Smart-Africain", a expliqué que ce geste s'inscrit dans la mission de l'ONG de lutter contre la xénophobie et de briser les barrières qui divisent les Africains. En encourageant la lecture, "Smart-Africain" espère contribuer à changer les mentalités et à promouvoir l'unité du continent africain.



Le censeur du lycée de Walia 2, M. Mbaïtodjiria Armand, a salué le geste de l'ONG. Il a remercié "Smart-Africain" pour son soutien à l'éducation et a encouragé les élèves à profiter des livres offerts pour enrichir leurs connaissances et développer leur imagination.



Ce don de livres est une initiative louable qui contribuera à l'amélioration de l'environnement éducatif au lycée de Walia. Il permettra aux élèves d'avoir accès à une plus grande variété de lectures et de se familiariser avec la littérature africaine. En outre, ce geste symbolique de "Smart-Africain" est un rappel important de l'importance de l'unité et de la solidarité entre les peuples africains.