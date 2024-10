Tchad : L'ONU condamne fermement l'attaque contre les forces de défense et de sécurité tchadiennes

Dans un tweet publié sur son compte ce 29 octobre, les Nations Unies ont exprimé leur profonde consternation face à cet acte de barbarie. L'organisation onusienne, ainsi que l'ensemble de la communauté humanitaire présente au Tchad, ont condamné sans réserve cette attaque injustifiable qui a coûté la vie à de nombreux soldats tchadiens.



Cette nouvelle attaque vient une fois de plus rappeler l'ampleur de la menace terroriste qui pèse sur la région du lac Tchad. Boko Haram, auteur présumé de cette attaque, continue de semer la terreur et de déstabiliser la région.



Face à cette recrudescence de la violence, la communauté internationale appelle à une réponse coordonnée et renforcée pour lutter contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Les Nations Unies réaffirment leur soutien aux efforts du gouvernement tchadien et de la Force Multinationale Mixte (FMM) pour mettre fin à l'insécurité et protéger les populations civiles.