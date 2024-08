Tchad : L’ONU renforce le plaidoyer concernant la crise humanitaire, en particulier à la frontière du Soudan

Leur objectif est de renforcer le plaidoyer concernant la crise humanitaire, en particulier à la frontière du Soudan. Cette initiative vise à sensibiliser la communauté internationale aux défis humanitaires dans la région et à mobiliser un soutien accru pour les populations touchées.



Cette mission souligne l'engagement des Nations Unies à répondre aux besoins humanitaires urgents au Tchad.



La mission de la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, au Tchad met en lumière une crise humanitaire critique, particulièrement à la frontière avec le Soudan. Cette région est confrontée à un afflux massif de réfugiés soudanais fuyant les violences au Darfour.



L’ONU et ses partenaires travaillent sans relâche pour fournir une aide humanitaire essentielle, mais les besoins restent énormes3. La situation est exacerbée par des conditions de vie précaires, des problèmes de santé et une sécurité alimentaire fragile