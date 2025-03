Tchad : L'UE et le HCR améliorent la production agricole grâce aux seuils d'épandage à Farchana

Contrôler l'érosion et préserver les éléments nutritifs du sol.

Faire face à des phénomènes environnementaux tels que la pluviométrie fluctuante, l'irrigation insuffisante, ainsi qu'à la désertification et à la déforestation.

« Les cultures de décrue et hors-saison deviennent possibles, ce qui permet une diversification et une augmentation de la production agricole. »

Services techniques : Entreprises et groupements d’intérêt économique assurent la planification et la construction des seuils d’épandage. Coopération avec les agriculteurs : Le projet aide à accroître la production agricole et les revenus, tout en améliorant la gestion des ressources naturelles. L’accès à l’eau et à des bonnes pratiques agricoles contribue à la sécurité alimentaire. Vulgarisation de l’approche : Le programme promeut l’intégration des seuils d’épandage dans les programmes ministériels, universitaires et d’autres projets de développement.

« La construction de seuils d’épandage transforme la vie des réfugiés soudanais et des communautés hôtes. Ces ouvrages hydrauliques ralentissent et répartissent les eaux de crue, maximisant leur infiltration dans le sol. Nous remercions l’Union Européenne pour la confiance placée dans l’objectif commun d’améliorer les conditions de vie. »

Dans la province du Ouaddaï, à l’Est du Tchad, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a mis en place un projet innovant de construction de seuils d'épandage à Farchana, Bredjing et Kokorguine. Financé par l’Union Européenne, ce projet, lancé en janvier 2024, transforme la vie de 4 000 familles réfugiées et tchadiennes.Trois seuils ont été érigés pour lutter contre l’érosion des sols et améliorer la sécurité alimentaire. Cette initiative démontre comment des solutions durables peuvent renforcer la résilience des communautés face aux défis environnementaux, notamment dans un pays où 88 % de la population vit directement ou indirectement de l’agriculture.Le projet contribue à :Abakar, un réfugié soudanais vivant à Farchana depuis 2004, exprime sa satisfaction :Le projet suit une approche intégrée, combinant des interventions techniques avec des mesures socio-économiques. Les activités sont structurées en trois champs d’action :Antony Akumu Abogi, chef de sous-délégation du HCR à Farchana, souligne l'impact de ces seuils :Suite aux résultats significatifs de ces trois seuils en 2024, l’Union Européenne a financé huit autres en 2025, dans les provinces du Ouaddaï, Wadi-Fira et Sila, promettant ainsi de continuer à soutenir l’amélioration des conditions de vie dans la région.