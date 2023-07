Tchad : L'UMOCIRT rencontre les bouchers et les femmes tanneuses à Bitkine pour soutenir le secteur

Une rencontre de discussion a également eu lieu avec l'association des femmes tanneuses. Elles ont exprimé leur gratitude envers l'UMOCIRT pour son initiative visant à promouvoir le secteur, qui est encore peu développé. Tout comme les bouchers, la présidente des tanneuses a exposé les difficultés entravant l'épanouissement de la tannerie. Elle a mentionné le manque d'équipements de travail tels que des gants, des bottes et des couteaux bien aiguisés pour enlever les poils des peaux. Le manque de forages, de produits et de moulins pour broyer les graines d'acacia constitue également un handicap pour les femmes tanneuses.



Après avoir recueilli ces doléances, le coordonnateur de l'UMOCIRT, Djabre Dadi, a assuré aux bouchers et aux tanneuses que des efforts seraient déployés pour remédier à ces lacunes. Il convient de mentionner que la ville de Bitkine et de Bokoro constitueront la dernière étape de cette mission.