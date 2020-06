Tchad : L'UNDR dénonce une marginalisation de l'opposition dans l'antenne publique

Dans une lettre officielle adressée au chef de l'État ce 12 mai 2020, le parti de Saleh Kebzabo réitère son souci constant concernant le non-respect de la déontologie et du traitement partial de l’information par les organes de la presse publique, essentiellement la radio et la télévision.



L’UNDR dénonce le fait que les formations politiques ne bénéficient pas du même traitement ou même sont exclus : « Les partis politiques de l’opposition, en particulier l’UNDR, sont systématiquement exclus des reportages et compte-rendu de la Radio Tchad et de la Télévision nationale ».



La plupart des activités de l’opposition sont délaissées. Souvent dans ces cas, les responsables évoquent le manque de carburant, indisponibilité de véhicule, de chauffeur ou de journaliste ; demande tardive comme si on commandait aux évènements. Dans le meilleur des cas, le déplacement est effectué pour une relation de quelques secondes ou, comme cela arrive souvent, on n’en rend tout simplement pas compte à l’opinion. A l’inverse, quand il s’agit de couvrir une activité du MPS, ils font montre d’une disponibilité sans limite, dénonce encore le communiqué.



Les récentes positions réitérées de l’UNDR relatives à la solidarité nationale face aux enjeux du terrorisme au Lac et de la Covid-19 en sont un exemple patent, affirme le communiqué pour illustration.



Pour l’UNDR, « c’est un échec, voire une honte pour les organes publics qui sont des milliers de fois plus fortunés que leurs confrères et leurs consœurs privés. La Radio et la Télévision nationales sont sur satellite et véhiculent dans le monde entier l’image du Tchad qui en prend un coup, vu la médiocrité de leurs productions respectives ».



L’UNDR frappe du poing sur la table pour dénoncer la marginalisation systématique de l’opposition politique en générale au profit de ses greffons à savoir le Président de la République, son épouse la « Première dame » et sa Fondation Grand cœur, son parti politique le MPS et enfin quelques partis politiques et associations alliés dont les moindres mouvements dans les sous-quartiers sont complaisamment amplifiés à longueur d’antenne.



L'UNDR de Saleh Kebzabo demande à Idriss Deby Itno de rappeler ses convictions et ces principes fondamentaux à tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la gestion de la presse publique dans le pays.



Car, toujours selon le parti, il est donc impérieux de rappeler aux organes publiques de presse que l’accès des partis politiques aux médias est garanti par la loi et ce, en toute période, au-delà des campagnes électorales. « C’est ce qu’attendent les tchadiennes et les tchadiens qui paient quotidiennement la redevance ad hoc : une couverture de l’information dénuée de tout esprit partisan dans un esprit professionnel, et la production en qualité et en quantité de programmes nationaux. Et ce serait justice. Et la démocratie tchadienne en sortirait renforcée », renchérit le communiqué.