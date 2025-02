Tchad : L'UNICEF apporte une aide essentielle aux réfugiés de Tiné

La crise humanitaire au Tchad, notamment due à l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan, nécessite une réponse rapide et efficace. L'UNICEF, en partenariat avec d'autres acteurs humanitaires, est mobilisé pour apporter une aide essentielle aux populations les plus vulnérables.





Ce jeudi, 200 kits d'hygiène ont été distribués sur le site de transit de Tiné, dans la province du Wadi Fira. Ces kits, contenant des produits d'hygiène essentiels, permettront à environ 1200 personnes de maintenir des conditions d'hygiène décentes et de prévenir ainsi la propagation de maladies.





Parallèlement, l'UNICEF a mis en place un système d'approvisionnement en eau potable, permettant de fournir 30 m³ d'eau par jour aux réfugiés. Cet accès à l'eau est crucial pour garantir la santé et le bien-être des populations déplacées.





L'importance de l'eau et de l'hygiène





L'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates est un droit fondamental. Dans le contexte d'une crise humanitaire, il est d'autant plus essentiel pour prévenir la propagation de maladies telles que le choléra, la diarrhée et d'autres maladies liées à l'eau.



En fournissant des kits d'hygiène et en améliorant l'accès à l'eau potable, l'UNICEF contribue à protéger la santé des réfugiés et à leur offrir des conditions de vie dignes.





Un défi de longue haleine





La crise humanitaire au Tchad est complexe et nécessite une réponse durable. L'UNICEF et ses partenaires continuent de travailler sans relâche pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.