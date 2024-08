Tchad : L'UNICEF forme 25 journalistes pour une meilleure promotion des droits de l'enfant

Le consortium, composé de la Maison des médias, de l'Union des journalistes tchadiens, du ministère de la Communication et de l'Organisation des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), a formé 25 journalistes professionnels représentant des médias nationaux en techniques de plaidoyer et en promotion des droits de l'enfance au Tchad.



L'atelier, qui s'est déroulé du 31 juillet au 02 août 2024, visait à renforcer les capacités des journalistes à plaidoyer et à promouvoir les droits de l'enfance au Tchad. L'objectif principal était d'inciter les journalistes à produire des contenus sur les problématiques liées aux droits de l'enfant, tels que prônés par l'UNICEF à travers la Charte de l'enfant.



Mme Sylvie, chargée de communication de l'UNICEF, a insisté sur l'importance de la survie, de la protection et de l'épanouissement de l'enfant, qui demeurent des priorités pour le gouvernement. Elle a également souligné l'importance de l'accès à l'éducation et à la santé, en se basant sur la protection et la promotion des Droits de l'enfant. Pour elle, cette formation vise à renforcer les capacités des journalistes, qui jouent un rôle crucial dans la vulgarisation du programme de coopération entre l'UNICEF et le ministère de la Communication au Tchad.



Les journalistes présents à cette formation viennent de diverses régions du pays, notamment du Lac, du Kanem, du Guera, du Logone Occidental, du Mayo Kebbi, de l'Ouaddaï, du Moyen-Chari, du Mandoul et de la Tandjilé.