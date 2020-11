Tchad : L’UNICEF offre du matériel de travail aux comités de protection des enfants à Abéché

Ce sont les cantons de la province du Ouaddaï et quelques sites du camp des réfugiés implantés à l'Est du Tchad, qui sont concernés par le don des matériels et de fournitures de travail aux comités de protection des enfants remis par le bureau d’Abéché de l’UNICEF. La remise de ces matériels s'est déroulée dans les locaux de la délégation de la Femme et de la Petite enfance et de la Solidarité nationale du Ouaddaï, en présence du secrétaire général de la province, Mahmoud Mahamat Saleh Hayar, entouré de ses proches collaborateurs et des représentants de l'UNICEF.



Ces comités ont été créés conformément à l'article 64 de novembre 2016, par le ministère de la Femme, en vue d'harmoniser les dispositifs de protection de l'enfant sur le plan national. Au total, 35 comités de protection des différents cantons, dont 5 dans les camps des réfugiés ont bénéficié des nattes, des matériels de sonorisation et d'autres fournitures de travail. Le délégué de la Femme et de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale du Ouaddaï, Mme Nafissa Yakhoub Moussoban, a relevé que ces comités ont été formés précédemment afin de sensibiliser leurs communautés sur les droits de l'enfant.



Le chef bureau UNICEF Abéché Dr Issaka Saleh, a souligné pour sa part que l'UNICEF est un partenaire privilégié du gouvernement tchadien, dans le domaine de la protection de l'enfant. De son côté, le secrétaire général de la province du Ouaddaï Mahmoud Mahamat Saleh Hayar, a rappelé que les plus hautes autorités du pays accordent une attention toute particulière aux enfants. Il a ensuite salué cette coopération de l'UNICEF, qui accompagne le gouvernement sans relâche. Il faut noter que le comité de protection a pour mission de lutter contre les mariages des enfants, la sensibilisation pour l'enregistrement des enfants à l'école civile et la lutte contre les violences basées sur le genre.