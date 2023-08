Tchad : L’UNICEF remet du matériel roulant au ministère de la Santé publique

Dans le cadre de l’appui au renforcement du système de santé et de vaccination au Tchad, l’UNICEF a fait un geste magnanime le 4 aout 2023 au ministère de la Santé Publique et de la Prévention du Tchad. Il s’agit d’un lot de 130 motos qui a été mis à la disposition du ministère de la Santé publique et de la prévention par le représentant adjoint par intérim de l'UNICEF au Tchad, le Dr Victor Ngongalah. Un appui de l’Organisation des nations unies pour l’Enfance (Unicef) dans le but d’élargir le dispositif vaccinal dans les différentes structures sanitaires au Tchad.



Cet appui qui arrive au moment où le Tchad accueille des milliers de réfugiés à l’est du pays, démontre l’engagement de l’UNICEF à soutenir le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre du programme élargi vaccination (PEV).



Le Dr Victor Ngongalah, a rappelé que ces motos sont destinées à renforcer la mobilité des équipes de santé dans 130 centres de santé et dépôts de vaccins. Ces centres ont été choisis parmi 41 districts sanitaires répartis dans 12 délégations sanitaires provinciales.



Ce don s'inscrit dans le cadre du plan de coopération entre l'UNICEF et le Gouvernement de la République du Tchad et vise à améliorer les activités de vaccination. Il permettra notamment d'étendre l'offre des services de vaccination en stratégie avancée, afin d'atteindre le dernier enfant même dans les endroits les plus reculés du pays.



Ces dernières années, le Tchad a réalisé des progrès notables en matière de vaccination, atteignant pour la première fois une couverture vaccinale de 60% au Penta3 en 2022.



Grâce à ces motos, la disponibilité des services de vaccination sera significativement améliorée, garantissant l'accès aux soins de santé primaires pour les enfants et les femmes des communautés couvertes par les 130 centres de santé bénéficiaires.



Dans son adresse de circonstance, le secrétaire général du ministère de la Santé Publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a exprimé sa gratitude envers l'UNICEF pour ce don qui profitera aux districts sanitaires répartis dans 12 provinces.



Ces motos seront acheminées sur site d'ici la semaine prochaine, ce qui permettra aux responsables des centres de santé d'améliorer leurs performances en matière de vaccination grâce à des stratégies avancées.