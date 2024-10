Tchad : L'USTA célèbre ses nouveaux diplômés et appelle à l'employabilité des jeunes

Le 26 octobre 2024, l'Université des Sciences et de Technologies d'Ati (USTA) a organisé ce jour une cérémonie solennelle pour célébrer la réussite de sa promotion 2023-2024. Au total, 233 étudiants ont reçu leur diplôme de licence, marquant ainsi l'aboutissement de trois années d'études intenses.



La cérémonie, présidée par Brahim Senousi Imam, secrétaire général de la province du Batha, a été l'occasion de mettre en lumière le travail accompli par les étudiants, les enseignants et l'ensemble de la communauté universitaire. Dans son discours, le président de l'USTA, Pr Moutode-Madji Vincent, a souligné les défis rencontrés et les succès obtenus au cours de l'année académique écoulée. Il a également rappelé l'importance de l'éducation dans le développement du pays et a félicité les nouveaux diplômés pour leur réussite.



Le président de l'USTA a profité de cette occasion pour lancer un appel aux autorités et aux entreprises afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. "Il est impératif de créer davantage d'opportunités d'emploi pour nos jeunes, qui sont l'avenir de notre pays", a-t-il déclaré. Il a également encouragé les nouveaux diplômés à poursuivre leurs études en master ou à s'engager dans des projets de volontariat pour acquérir de nouvelles compétences.



Le secrétaire général de la province du Batha a, quant à lui, souligné l'importance accordée par le gouvernement à la jeunesse et à l'éducation. Il a rappelé les récentes initiatives du gouvernement visant à renforcer le système éducatif et à favoriser l'employabilité des jeunes.