Tchad : L'Union des OSC de N'Djamena prend l'initiative pour une ville propre : Une action citoyenne exemplaire

Dans son discours d'ouverture, le président de l'UNOSC, Madjitelsem Severin, a souligné que la propreté de la ville n'est pas uniquement la responsabilité des autorités municipales, mais une affaire de tous les citoyens. Il a appelé à une prise de conscience collective et à un engagement individuel pour lutter contre l'insalubrité qui gangrène certains quartiers de N'Djamena.



Au-delà des discours, les membres de l'UNOSC et les habitants du 3ème arrondissement ont mis la main à la pâte en s'attaquant au nettoyage des rues, des caniveaux et des espaces publics. Munis de balais, de pelles et de brouettes, ils ont collecté les ordures et les déchets qui polluaient leur environnement.



L'action citoyenne menée par l'UNOSC dans le 3ème arrondissement constitue un exemple inspirant pour tous les habitants de N'Djamena. Elle démontre qu'en s'unissant et en agissant collectivement, il est possible de faire évoluer les mentalités et de créer un environnement plus sain et plus agréable pour tous.



Cette initiative illustre également la volonté de l'UNOSC de collaborer avec les autorités municipales pour améliorer les conditions de vie des habitants de N'Djamena. L'organisation appelle à un partenariat constructif entre la société civile et les pouvoirs publics pour relever les défis liés à la gestion urbaine et à l'environnement.



L'engagement citoyen de l'UNOSC en faveur de la salubrité de la ville de N'Djamena est une initiative louable qui mérite d'être encouragée et soutenue. Elle constitue une étape importante dans la construction d'une ville plus propre, plus saine et plus agréable à vivre pour tous ses habitants.