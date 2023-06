Tchad : L'Université Populaire de Sarh célèbre la réussite de 110 jeunes engagés dans le parcours citoyen

Le parcours citoyen est un dispositif d'éducation des jeunes qui repose sur des méthodologies d'apprentissage innovantes, telles que des quizz, des sessions de brainstorming, le jeu Philip ou encore les boules de neige. Selon le coordinateur de l'Université Populaire, ces jeux de société permettent aux jeunes de développer leur esprit critique et de devenir des acteurs engagés dans l'animation et l'apprentissage. Il se dit honoré de leur participation et de leur enthousiasme.



Il a également souligné que la sélection des jeunes pour le parcours citoyen s'est faite selon des procédures bien définies, en tenant compte de critères tels que la vulnérabilité et le retard scolaire, entre autres. Sur les 157 jeunes qui ont été évalués, 110 d'entre eux, dont 67 filles (soit un taux de 60,91%) et 43 garçons (soit 39,09%), ont participé activement aux différentes étapes du parcours citoyen.



De nombreux parents ont assisté à cette cérémonie, qui a marqué la clôture de cette activité avec la remise des attestations.