Tchad : L'Université de Sarh fait le point sur ses activités lors de son conseil d'administration

L'université de Sarh a tenu son conseil d'administration le 18 janvier 2025, dans la salle des réunions de la ville de Sarh. La rencontre a réuni des personnalités importantes, dont le secrétaire d'État du ministre à l'Enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à l'innovation, Réounodji Frédéric, représentant le ministre, ainsi que le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou.



L'objectif principal de cette session était de passer en revue les performances académiques, administratives et financières de l'institution. Les discussions ont également porté sur les défis actuels, notamment les infrastructures, l'amélioration des conditions d'étude des étudiants et les perspectives de développement de l'université.





Le gouverneur Abderrahmane Ahmat Bargou a exprimé son soutien au développement de l'enseignement supérieur dans la province, en soulignant l'importance de renforcer la qualité de la formation et de la recherche.





De son côté, Réounodji Frédéric a insisté sur l'importance de cette rencontre pour aligner les objectifs de l'université avec les priorités nationales en matière d'éducation.





Les travaux se poursuivront tout au long de la journée, avec des conclusions attendues qui pourraient définir une nouvelle orientation pour l'université de Sarh.