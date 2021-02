Tchad : L'ambassade des États-Unis "a pris une décision sage" (ministre Communication)

"L'ambassade des États-Unis au Tchad a pris une décision sage en demandant au Dr. Masra de quitter son périmètre de sécurité", a déclaré jeudi soir sur Twitter le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Cherif Mahamat Zene.



Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, David Glimour, a affirmé aujourd'hui dans un communiqué qu'il a été demandé à Succes Masra, président des Transformateurs, de quitter l’ambassade.



Depuis samedi 6 février 2021, Dr Succès Masra a cherché refuge dans le périmètre de sécurité de l’ambassade des États-Unis suite à une marche à N'Djamena.



"Quand on se réfugie dans une mission diplomatique, on a une obligation de réserve. On y fait pas des déclarations politiques incendiaires", selon le ministre de la communication.



D'après l'ambassade des États-Unis, le gouvernement tchadien a promis que Succes Masra "ne serait pas arrêté s’il quittait l’ambassade et qu’il serait autorisé à rentrer chez lui sans entrave".