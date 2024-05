Tchad : L'ambassadeur de la paix Cheikh Abdoulaye Moussa Kachallah prône l'unité des fils

Ce lundi 20 mai 2024, le représentant du Conseil Mondial de la Paix UPC au Tchad, Abdoulaye Moussa Kachallah Robi, a communiqué depuis son bureau au centre islamique de Kelo.



Dans son discours, il a déclaré qu'il est temps pour les Tchadiens de mettre de côté leurs différences ethniques et religieuses pour travailler ensemble en tant que nation unie. La division ethnique et religieuse ne fait que nous affaiblir et nous empêcher de progresser en tant que pays.



Il a ajouté qu'ensemble, nous sommes plus forts et pouvons surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Nous devons apprendre à nous respecter mutuellement, valoriser nos différences et travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour tous les Tchadiens.



"Cessons de nous diviser et de nous affronter. Travaillons plutôt main dans la main pour construire une société juste, pacifique et prospère pour toutes et tous. L'unité est notre force, et c'est seulement ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur pour notre cher pays", a-t-il martelé.



Il a exhorté les Tchadiens à être fiers de leurs diversités ethniques, culturelles et religieuses, car cela constitue un atout pour avancer ensemble. "Engageons-nous à promouvoir l'unité et la fraternité entre tous les Tchadiens, peu importe leur origine ethnique ou leur religion. Ensemble, nous sommes plus forts. Unis, nous pouvons réaliser de grandes choses", a conclu l'ambassadeur de la paix internationale, Cheikh Abdoulaye Moussa Kachallah Robi.