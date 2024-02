Tchad : L'ambassadeur du Qatar reçu par le ministre des Infrastructures et du Développement, Aziz Mahamat Saleh

Le Tchad occupe une position géographique centrale en Afrique, reliant les zones orientale et occidentale ainsi que septentrionale et méridionale du continent. En tant que tel, notre pays joue un rôle crucial en tant que hub routier sur le continent africain.



Conscient de cette potentialité stratégique, le ministre Aziz Mahamat Saleh a affirmé à son hôte qatari que le secteur des infrastructures est ouvert à tous les partenaires intéressés. Il a chaleureusement accueilli la volonté du Qatar de soutenir et accompagner le Tchad dans la réalisation de projets infrastructurels.



Il convient également de souligner que l'État qatari dispose d'un mécanisme efficace pour financer des projets d'infrastructure: Le Fonds Qatari pour le Développement. Ce fonds offre donc de nouvelles perspectives pour une coopération fructueuse dans ce secteur clé au Tchad.



Cette rencontre constitue une étape importante dans la consolidation des relations entre nos deux pays. Elle témoigne également de l'intérêt croissant porté par la communauté internationale aux opportunités offertes par notre nation en matière d'infrastructures.