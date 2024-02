Tchad : L’ambassadeur du Tchad au Sénégal présente ses lettres de créances au Président Macky Sall

Cette cérémonie a réuni un total de onze ambassadeurs accrédités au Sénégal mais non-résidents. Elle a été précédée par la remise d'une copie figurée à Madame L'Ambassadrice Fatou Isidore Mara Niang, Secrétaire Générale du Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Cette dernière représentait le Ministre des Affaires Étrangères qui se trouvait en mission d'État hors du pays.



En présence du Président de la République sénégalaise ainsi que Madame la Secrétaire Générale, l'Ambassadeur Kalzeube Neldjikingar Madjimta a saisi cette occasion pour exprimer le souhait des plus hautes autorités tchadiennes sous l'impulsion éclairée du Général Mahamat Idriss Deby Itno. Le but étant de donner une autre dimension aux relations fraternelles et historiques qui ont toujours existé entre ces deux pays malgré leur distance géographique.



Elle a plaidé pour la tenue d'une grande commission mixte Tchad-Sénégal, qui servirait comme cadre idéal pour des échanges fructueux dans divers domaines. Elle a également mis en avant l'importance d'éliminer les visas d'entrée entre les deux pays afin de faciliter la libre circulation des ressortissants.



L'Ambassadeur Kalzeube Neldjikingar Madjimta a rassuré les plus hautes autorités sénégalaises quant à sa totale disponibilité à œuvrer au renforcement et au raffermissement des relations déjà très excellentes entre les peuples du Tchad et ceux du Sénégal.