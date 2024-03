Tchad : L’ancien premier ministre Pahimi Padacké Albert réagit aux violences à N’Djamena

Dans ce contexte douloureux, Pahimi Padacké Albert souligne qu'aucune raison ne peut justifier que le sang des Tchadiens continue d'être versé par des armes tchadiennes. Il met en garde contre le cercle vicieux de violence et de haine dans lequel s'enferme la société tchadienne. Selon lui, seule une justice bien et équitablement distribuée peut contribuer à guérir les profondes fractures sociales qui gangrènent le corps social du pays.



Alors que la transition politique du Tchad touche à sa fin, l'ancien Premier Ministre appelle à l'organisation d'un scrutin transparent, sincère et inclusif pour ressouder les fractures existantes. Il en appelle également à la force de la sagesse pour un ressaisissement collectif et un apaisement des esprits.



Pahimi Padacké Albert rappelle que le passé sombre du Tchad ne doit pas conditionner son présent ni son futur. Il estime qu'il serait inacceptable pour notre génération de continuer sur cette voie qui banalise la violence et l'horreur.



Le monde attend du Tchad une image différente : celle d'un pays tolérant où règne l'amour pour son drapeau. L'ancien Premier Ministre croit en notre capacité commune à nous ressaisir afin de stopper cette haine qui nous détruit.



Dans ces moments particulièrement difficiles, Pahimi Padacké Albert souligne qu'aucune condamnation ni aucune expression de soutien ne peuvent suffire à panser ensemble cette plaie saignante. La cicatrisation nécessite l'action collective et coordonnée de tous les acteurs concernés.