Tchad : L'armée française et le CRADEL font don de fournitures scolaires aux élèves à Abéché

Cette distribution de kits scolaires est l'initiative du Centre de Recherche et d'Appui au Développement Local (CRADEL), en partenariat avec le détachement français basé à Abéché, dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la France. Ces kits comprennent diverses fournitures scolaires, notamment des livres, des cahiers, des stylos, des sacs, ainsi que des jouets pour les enfants.



La directrice de l'école maternelle du centre social, Madame Zara Nangadoum, a chaleureusement accueilli les participants à la cérémonie. Le Coordinateur du Centre de Recherche et d'Appui au Développement Local, Abdelhamid Hassaballah Djelo, a souligné que l'objectif de cette distribution de kits est de contribuer à la formation des jeunes Tchadiens, qui représentent l'avenir du pays. Il a également rappelé que ce projet vise à fournir plus de 1000 élèves issus de familles vulnérables de 16 écoles primaires publiques d'Abéché. Abdelhamid Hassaballah Djelo a également noté que d'autres fournitures scolaires seront remises à l'administration de ces écoles ciblées.



Le Commandant du détachement français basé à Abéché, le Colonel Pascal Robert, a qualifié cette action de la France envers les enfants Tchadiens de geste modeste, accompli par l'intermédiaire de l'armée française. Il a souligné l'importance de travailler main dans la main pour la formation des jeunes Tchadiens en vue d'un avenir meilleur. Le Colonel Pascal Robert a promis que d'autres aides seront également fournies dans les jours à venir. L'Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Primaire Urbain, A Saleh Abdoulaye, a remercié le CRADEL et l'armée française pour cette initiative en faveur de l'éducation au Tchad, tout en encourageant la poursuite de ces efforts pour améliorer le niveau des élèves.