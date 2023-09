Tchad : L’association « Let’s do it » nettoie la ville de Sarh

Jeunes, hommes, femmes et chefs de service déconcentrés de l’Etat ainsi que le staff du personnel de la mairie de Sarh sont sortis tôt ce vendredi matin aux environs de 6 heures avec des pelles, râteaux, balais, et brouettes afin de rendre les artères de la ville de Sarh propre.



Le site choisis pour la célébration de cette journée est le petit marché de Yalnas dans le 2ème arrondissement municipal de la ville de Sarh. Des gants, des sacs-poubelles ont été donnés, pour sillonner les rues, les chemins, les fossés de la commune, à la recherche des déchets, allant des papiers plastiques, des mégots, aux papiers abandonnés par des gens non respectueux de l’environnement.



Le président du comité d’organisation, Mbaïornome Paul a souligné cette activité doit être pérenne afin de rendre la ville de Sarh propre. Quant-à Casimir Yodoyma, président de l’association « Let’s do it », il a fait comprendre que cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du nettoyage et doit interpeller tout un chacun. « Si chaque tchadiens et tchadiennes nettoient sa devanture chaque semaine on évitera beaucoup de maladies. Il faut éviter de jeter les ordures dans nos rues mais plutôt dans des bacs à ordures, car la propreté c’est la santé » a précisé Casimir Yodoyma.



Le secrétaire général de la province du Moyen -Chari, Ahmat Tidjani Hamat, qui a activement pris part à cette activité, a relevé que la propreté d’une ville n’est pas seulement l’affaire de la mairie mais de tout un chacun. Il a ajouté qu’il ne faudrait pas seulement attendre chaque 15 septembre pour organiser de tel événement mais plutôt de penser à être actif sur le terrain en nettoyant convenablement nos villes.



Créé en 2008, l’association Let’s Do it ! World, nullement britannique, ni américaine vu son nom, mais estonienne. Aujourd’hui, c’est dans 150 pays que l’association c’est implantée. Chaque année depuis 2008, un grand nombre de citoyens qui se sentent concernés participent au grand nettoyage.