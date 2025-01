Tchad : L'association Ngone Saar lance "Lél Afé" pour une jeunesse plus créative et engagée

Renforcer les capacités artistiques des jeunes en milieu scolaire et universitaire.

Favoriser l'expression créative comme outil de dialogue interculturel.

Créer un espace de rencontre et d'échange autour de la culture pour les jeunes de N'Djamena.

Activités Prévue

Ateliers de formation dans différents styles musicaux.

Création de groupes musicaux intercommunautaires.

Spectacles de restitution.

Ateliers d'écriture et de mise en scène.

Sessions de danses culturelles et traditionnelles.

L'association Ngone Saar a officiellement lancé ses activités, dénommées Lél Afé, lors d'un point de presse organisé à Acamod. Ce projet, financé par GIZ, vise à consolider la paix et la cohésion sociale à travers des activités culturelles et artistiques.Dans son allocution, le président de l'association, Junior Nahodingar, a souligné que, dans un monde où les tensions sociopolitiques sont palpables, la culture se présente comme un vecteur puissant de paix et de cohésion sociale. Les principaux objectifs de ce projet sont :Le projet s'articulera autour de plusieurs activités, notamment :Le public ciblé comprend principalement les jeunes collégiens, lycéens et étudiants des établissements scolaires et universitaires de N'Djamena. En outre, le projet inclura les parents et les membres de la communauté locale afin de promouvoir une dynamique de participation élargie.Le projet "Lél Afé" représente une initiative prometteuse pour renforcer la cohésion sociale à travers la culture et l'art, tout en impliquant activement les jeunes et la communauté dans son ensemble.