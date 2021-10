Tchad : L'association Seit Bin Zi Yazine pour le développement appelle à une prière pour la paix

Le président de l'Association Seit Bin Zi Yazine pour le Développement informe dans un communiqué de presse tous les musulmans du Tchad que son association a eu à organiser la récitation de Saint Coran dans toutes les 23 provinces du Tchad depuis le vendredi 15 octobre 2021. L’initiative se poursuivra jusqu'au vendredi 22 octobre 2021.



Selon lui, l'objectif de cette récitation de Saint Coran est “de prier Allah le Tout Puissant de préserver le Tchad et tous les Tchadiens, de leur assurer la sécurité et la stabilité dans le pays”.



L'Association Seit Bin Zi Yazine pour le Développement demande également à tous les musulmans où qu’ils se trouvent à l’intérieur du Tchad de se rassembler pour la lecture du Saint Coran et surtout d'informer le comité d'organisation pour organiser une cérémonie de douah de clôture de fin de récitation de Saint Coran dans la ville de N’Djamena sous la supervision du Conseil Supérieur des Affaires Islamique du Tchad.