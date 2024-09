Tchad - L'association Tabartik au chevet des malades : un don de sang généreux à Abéché

Le 2 septembre 2024, les membres de l'Association Tabartik pour le développement ont réalisé un don de sang au centre hospitalier universitaire d'Abéché.



Environ quarante membres de l'association ont volontairement donné leur sang pour contribuer à sauver des vies humaines. Le président de l'association, Issakha Adam Issakha, a souligné que ce don s'inscrit dans les objectifs de l'organisation, visant à ravitailler la banque de sang pour secourir les malades en cas d'urgence.

Il a également encouragé d'autres associations à suivre cet exemple de solidarité et d'engagement communautaire.



Moussa Zakaria Idriss, responsable de la banque de sang de l'hôpital central d'Abéché, a exprimé sa gratitude envers les membres de l'association pour leur acte de bienfaisance, rappelant que donner son sang permet de sauver des vies et d'améliorer sa propre santé.



En résumé, cette initiative de l'association Tabartik illustre l'importance de la solidarité communautaire et le rôle crucial du don de sang dans le système de santé.