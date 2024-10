Tchad : L'attaché militaire hongrois retrouvé mort

"Le lieutenant-colonel était un excellent soldat des Forces de défense hongroises, et celles-ci assureront également son rapatriement. Les causes exactes de sa mort font actuellement l'objet d'une enquête en Hongrie, car l'attaché s'est plaint de ne pas se sentir bien ces derniers jours", détaille Index.hu.

Selon l'annonce du ministère, il a commencé sa carrière militaire en 1988 et a depuis lors servi dans plusieurs domaines opérationnels, ainsi qu'à des postes diplomatiques et militaires. Vékás-Kovács a récemment commencé son service diplomatique au Tchad et, avant sa mort lundi, il s'est plaint de ne pas se sentir bien.Il a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel et il n'y avait aucun signe d'acte criminel.Selon le média hongrois Index.hu, la cause du décès n'est pas encore connue. Beaucoup de gens soupçonnent une crise cardiaque, mais le lieutenant-colonel s'est plaint de ne pas se sentir bien quelques jours avant sa mort.