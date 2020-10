Tchad : L'eau fournie par la STE "est potable"

Le directeur technique de la Société tchadienne des eaux (STE), Djikoloum Djibrine, a fait une communication relative à la qualité des eaux fournies par son institution. Depuis quelques temps, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des eaux souillées coulant des robinets de la STE.



L'origine, les intentions et les conditions de la réalisation de la vidéo étant inconnues, l'institution se doit d'éclairer la lanterne de ses consommateurs. "L'eau que nous fournissons est de bonne qualité, elle est potable", rassure le directeur technique.



Elle est "produite à partir des sources souterraines protégées et subit un traitement systématique à l'hypochlorite de calcium et subit des contrôles de qualité de façon régulière par notre laboratoire d'auto-contrôle", renchérit Djikoloum Djibrine.



Le directeur de s'exprimer aussi sur l'utilisation des forages privés. Lesquels forages sont dangereux si une certaine profondeur n'est pas respectée ou si le forage est proche des fosses non étanches.



Le directeur technique invite la population à se rendre dans ses locaux pour avoir des informations fiables et à se raccorder aux réseaux de la STE pour bénéficier des eaux de qualité.