Tchad: L'éducation au cœur des discussions entre le ministre et l'UNICEF

Accès et participation: Un accent particulier a été mis sur la question de la scolarisation et du maintien des enfants à l'école. Les discussions ont porté sur la nécessité de mettre en place des stratégies efficaces pour garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants, en particulier les plus marginalisés.



La question de la contractualisation des enseignants a également été abordée. Les deux parties ont reconnu l'importance de ce processus pour améliorer les conditions de travail des enseignants et motiver davantage le personnel enseignant.



La nécessité de construire des infrastructures scolaires adéquates a également été soulignée. Des infrastructures appropriées sont essentielles pour créer un environnement scolaire propice à un apprentissage de qualité.



En conclusion, le ministre et le représentant de l'UNICEF ont exprimé leur volonté de poursuivre et de renforcer la coopération existante entre leurs institutions. Ils ont réaffirmé leur engagement commun à œuvrer pour une éducation de qualité accessible à tous les enfants au Tchad.