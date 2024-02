Tchad : L’émission Couleurs Tropicales annoncée à Ndjamena

Lors d'une conférence de presse animée le 23 février 2024, à Ndjamena, le comité d'organisation a annoncé les couleurs vibrantes de cet événement exceptionnel. L'émission sera animée par le célèbre animateur Claudy Siar de Radio France Internationale (RFI). Cette collaboration entre l'émission Couleurs Tropicales et l'anniversaire des 26 ans de carrière de Monsieur Nanadoumngar Labe Ricardo promet d'être une expérience unique pour tous les amateurs d'art et de culture.



Pendant cette semaine dédiée à la culture tchadienne, plusieurs activités auront lieu. Un village artistique sera mis en place où tous les artistes auront l'opportunité de se produire. De plus, des formations seront organisées pour les artistes ainsi que pour les managers culturels afin d'améliorer leurs compétences et leur connaissance du secteur.



L'émission Génération Consciente sera également diffusée dans le cadre de cet événement spécial. Ce programme permettra aux auditeurs et aux spectateurs du monde entier d'en apprendre davantage sur la musique tchadienne contemporaine et ses influences africaines.



Au-delà des années passées au service de RFI, il est essentiel de souligner que ces 26 ans ne sont pas seulement une occasion pour Monsieur Nanadoumngar Labe Ricardo d'être honoré mais aussi une opportunité importante pour promouvoir l'artiste tchadien ainsi que la culture tchadienne à travers le plateau prestigieux qu'est l'émission Couleurs Tropicales sur RFI.



Cet événement offre également une occasion unique à la scène culturelle tchadienne de se positionner sur l'échiquier mondial en montrant un autre visage du pays. Le Tchad est connu comme étant le berceau de l'humanité avec sa richesse historique remontant jusqu'à Toumaï. Ainsi, ce festival mettra en valeur cette identité riche en proposant aux participants internationaux un aperçu authentique du patrimoine artistique et culturel tchadien.



Le comité d'organisation lance un appel à tous les mécènes afin qu'ils soutiennent cette initiative ambitieuse. La participation des partenaires financiers comme la Primature ainsi que celle des ambassades française et tchadienne via l’Institut Français au Tchad sera cruciale pour assurer le succès total de cet événement grandiose.