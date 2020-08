Tchad : "L'environnement est l'affaire de tous", le ministre lance un appel aux citoyens

Selon lui, "le Tchad étant fortement impacté par les changements climatiques, si nous ne prenons pas garde et ne faisons pas nôtre cette vision, nous risquons de laisser pour les générations futures un Tchad où il ne ferra pas bon vivre."



"Aujourd'hui, la pression anthropique est criarde. Malgré les efforts et la sensibilisation, la mobilisation ne se fait pas à un certain niveau. À l'occasion du lancement de la Semaine nationale de l'arbre, nous réitérons cet appel à un certain niveau et nous osons croire que cet appel est entendu. Nous avons le soutien indéfectible du Maréchal du Tchad et il se doit à chaque citoyenne et citoyen d'être dans cette logique", a dit Brahim Mahamat Djamaladine.



Le lancement de la Semaine nationale de l'arbre a eu lieu à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Roi Fayçal à Farcha. Selon le ministre, cette démarche vise à "faire comprendre à la jeunesse, de la maternelle jusqu'à l'université, qu'ils doivent vivre avec l'environnement. Ils doivent aimer les arbres, planter des arbres, entretenir les arbres parce qu'il y va de la survie de la génération future."