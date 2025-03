Tchad : L'équipe conjointe des Nations Unies se mobilise pour un avenir sans sida

L'équipe conjointe des Nations Unies au Tchad a entamé une retraite stratégique de deux jours dans le but de renforcer la lutte contre le sida dans le pays. Cette initiative vise à évaluer les actions menées en 2024 et à affiner le plan d'action pour 2025, en accord avec la stratégie mondiale de l'ONUSIDA.





Un objectif commun : éliminer les inégalités





La Directrice pays de l'ONUSIDA et Présidente du groupe, Dr Françoise Ndayishimiye, a souligné l'importance de cette retraite en déclarant : « Notre objectif commun est d'éliminer les inégalités qui freinent les progrès et de placer les populations au cœur de la riposte. Ensemble, nous analysons nos avancées, identifions les défis et renforçons nos partenariats pour un impact maximal. »





Évaluation des progrès et identification des défis





Cette retraite stratégique permettra à l'équipe conjointe des Nations Unies de :



Évaluer les progrès réalisés en 2024 : Analyser les données et les indicateurs pour mesurer l'impact des actions menées.

Identifier les défis persistants : Déterminer les obstacles qui entravent la lutte contre le sida au Tchad.

Affiner le plan d'action pour 2025 : Définir des stratégies et des actions prioritaires pour atteindre les objectifs de l'ONUSIDA.

Renforcer les partenariats : Favoriser la collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux pour maximiser l'impact des actions.



Un engagement renforcé pour les populations vulnérables





L'équipe conjointe des Nations Unies réaffirme son engagement à placer les populations vulnérables au cœur de la riposte contre le sida. Elle s'engage à lutter contre les inégalités et les discriminations qui entravent l'accès aux services de prévention, de traitement et de soutien.