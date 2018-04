TCHAD Tchad : « L’évolution du lionisme en Afrique à l’horizon 2020 »

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Avril 2018 modifié le 25 Avril 2018 - 01:37





Lions clubs international a organisé un point de presse ce lundi 23 avril 2018, à l’hôtel Radisson Blue pour annoncer sa 37ème convention-congrès qui se tiendra du 1er au 5 mai 2018 à N'Djamena, sous le thème : « L’évolution du lionisme en Afrique à l’horizon 2020 ».



Selon le président du comité d’organisation de la convention, KEBBA WOUADO Evariste, conformément aux dispositions statutaires du Lions Club International, chaque district Lions a l’obligation de tenir tous les ans, un congrès réunissant tous les lions de ce district, aux fins de faire le bilan des activités de l’année en cours, de réfléchir sur les problématiques et les défis qui se présentent à eux et élire et former leurs nouveaux dirigeants. Comme plusieurs districts peuvent se regrouper pour former un district multiple, celui-ci doit également tenir annuellement une convention autour d’un thème et nommer ses nouveaux dirigeants, a-t-il joint.



Le président du comité d’organisation a saisi l’occasion pour rappeler l’historique de l’Association International des Lions Clubs qui a vu le jour en 1917, suite à la proposition d’un homme d’affaire de Chicago du nom de Melvin Jones, âgé de 38 ans, aux membres de son club d’entreprise local, afin de dépasser leurs considérations purement professionnelles pour s’engager en faveur de l’amélioration de leur communauté et du monde en général.



« Après qu’il ait pris contact avec des groupes homologues aux quatre coins des Etats-Unis, une assemblée constitutive fut organisée le 7 juin 1917 à Chicago, dans l’Illinois aux Etats-Unis. Ce nouveau groupe prend le nom de l’un des groupes invités "l’Association des Lions Clubs", et une convention nationale se tient à Dallas, au Texas en octobre de la même année. Une constitution, des statuts, des objectifs et un code de conduite sont approuvés. Elle deviendra « Association International des Lions Clubs » dès qu’elle s’étendra à d’autres pays. Pour parachever les formalités, il fallait attribuer un logo à l’association et lui trouver une devise », a-t-i soutenu.



Mr KEBBA WOUADO Evariste de préciser que, le logo est représenté par un lion à double tête : une, regardant en arrière pour scruter le passé, et l’autre regardant devant pour projeter l’avenir. Ce qui nous invite à construire l’avenir en exploitant les expériences vécues, explique-t-il. Il complète que, la devise choisie est’ ’we serve", signifiant nous servons en français. Le sigle Lions est constitué autour de cinq (5) mots : LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION SFAGUARD (la liberté et l’intelligence sont la sauvegarde de nos nations).



Le président du comité d’organisation de la convention, KEBBA WOUADO Evariste, a ressorti les grandes dates qui ont marqué le fonctionnement de Lions Clubs International. Il s’agit des événements qui se sont déroulés de 1917 à 2017 où ladite Association a œuvré pour l’amélioration de la qualité de vie de la communauté, plus précisément les personnes démunies, les malvoyants les aveugles, en les fournissant des cannes, l’école destinée à l’entrainement des chiens guides, contribuant à populariser l’utilisation des chiens de garde dans le monde, de lecteur de livre audio, un programme de base-ball organisé pour des enfants. De son avis, les lions ont agit au delà de ces œuvres. Ils parrainent les banques de cornées, contribuent à la rédaction de la charte des Nations Unies, engageant une relation durable avec cette organisation. Les lions ont célébré le 30e anniversaire de l’Association en octobre 1947, dans l’hôtel Waldorf Astoria de New York. Le Lions Club est devenu alors la lus grande organisation des clubs philanthropiques au monde avec 324 690 membres repartis dans 19 nations, il reçoit le statut de consultant auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies. Relate-t-il.



Aidant les gens dans la communauté à travers le monde, Lions Clubs International français (LCIF) , accorde sa première subvention, d’un montant de 5 000 dollars, aux victimes des inondations survenues dans le Dakota du Sud, aux Etats-Unis. Elle octroie pour la première fois une subvention à l’occasion d’une grande catastrophe, d’un montant de 50 000 dollars, aux victimes du séisme qui a frappé le Mexique. Le programme Sight first (la vue d’abord) est lancé pour permettre de collecter un total de plus de 415 millions de dollars, qui seront consacrés à l’éradication des principales causes de cécité, pour ne citer que ceux-là.



Revenant sur la question de la 37e convention/congrès , Mr KEBBA WOUADO Evariste de dire que, cette convention regroupera plus de 700 délégués venant de 29 pays d’Afrique , des USA et de la France , qu’ils sont pour la plupart des hautes personnalités et des hommes d’affaires. Selon lui, l’arrivée de tant de personnalités éminentes aura un impact certain sur le Tchad. C’est la preuve de la confiance que les amis Lions des pays Participants ont envers le Tchad. Avec le concours des autorités du pays, nous sommes entrain de nous organiser pour rendre leur séjour aussi agréable que possible. Soutient-il. Le président réitère que la présence des Lions étrangers ne sera pas sans conséquence sur l’économie du Tchad : « le siège de la convention est situé à l’hôtel Radisson-Blu où les réservations sont déjà pleines et closes. Une vingtaine d’autres hôtels sont retenus pour accueillir l’ensemble des délégations. Ce qui aura pour effet de booster leurs taux d’occupation pendant une semaine. Les congressistes sont des touristes potentiels. Ils vont profiter de leur séjour pour découvrir la ville de N’Djamena, ses restaurants, les spécialités culinaires locales, mais aussi la culture et l’art tchadiens. Ils vont effectuer des achats dans les boutiques et les marchés de N’Djamena. Etant loin de chez eux, les délégués ont l’habitude de prendre des nouvelles de leurs familles et de leurs affaires. Les opérateurs téléphoniques devront donc s’attendre à une augmentation considérable du volume des appels internationaux et surtout de la connexion internet ». a-t-il souligné.



Le président du comité d’organisation affirme que, l’Association Internationale des Lions Clubs, à travers les clubs du Tchad, essaie d’apporter des solutions efficaces et durables aux problèmes sociaux des citoyens tchadiens depuis septembre 1956. Durant 62 ans, les Lions Clubs du Tchad sont intervenus dans plusieurs domaines, notamment la jeunesse, par l’équipement des écoles en tables-bancs et fournitures scolaires ; l’environnement à travers les plantations d’arbres ; l’assainissement avec des dons de poubelles ; la fourniture d’eau potable aux populations par la construction de plusieurs forages et la santé grâce aux dons d’équipement et de médicaments divers, et la construction du centre ophtalmologiques de Sarh. A-t-il détaillé. Il ajoute que, les trois dernières années, grâce à une subvention substantielle de la fondation du Lions Clubs International (1,2 milliards de FCFA), les Lions Clubs du Tchad participent à la lutte contre le trachome dans les régions du Guéra, Sila, Ouaddai et Salamat. A ces réalisations, il faut ajouter l’implémentation du programme Lions Quest, qui a pour objectifs d’une part de sensibiliser les jeunes et les autres groupes cibles sur les méfaits de l’alcool et des drogues, et d’autre part, de renforcer et d’intensifier la résilience, les valeurs morales et civiques des jeunes adolescents. Complète-t-il. Selon lui, Lions Clubs International est aujourd’hui la première organisation philanthropique mondiale qui a un effectif de prés d’un million et demi de membres dans le monde. Elle est implantée dans deux cent(200) pays, à travers quarante-sept mille(47.000) clubs.



Mr KEBBA WOUADO Evariste, explique le déroulement de la 37ème convention/congrès de Lions Clubs International : « le thème de la convention est « l’évolution du lionisme en Afrique à l’horizon 2020 ». C’est un sujet d’actualité qui va permettre aux congressistes de réfléchir sur l’avenir du lionisme en Afrique. Les activités proprement dites se dérouleront de la manière suivante : les deux premières journées seront consacrées aux réunions des comités directeurs. La cérémonie protocolaire commencera le 3 mai dès 7 heures du matin avec le défilé des pays, animé par la fanfare à la place de la nation. Elle sera suivie vers 10 heures par la cérémonie officielle d’ouverture, placée sous le patronage des hautes autorités du pays. L’après-midi du 3, la journée du 4 et la matinée du 5 seront consacrées aux travaux de la convention et des congrès. La séance solennelle de clôture aura lieu vers la fin de la matinée du 5, dans les mêmes conditions que la séance d’ouverture. Une soirée de gala sera organisée le 5 à partir de 19 heures pour fêter l’événement », conclut le président du comité d’organisation de la convention, KEBBA WOUADO Evariste.





Dans la même rubrique : < > Médias : Belngar Larme veut se représenter à la tête de l'Union des Journalistes Tchad : lancement des activités de la semaine de la presse Tchad : la presse "face aux défis socio-économiques du développement et de la paix"