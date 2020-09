Tchad : L'ex-ministre Djerassem Le Bemadjiel déféré à la Cour suprême

L'ancien ministre du Pétrole et de l'Énergie, Djerassem Le Bemadjiel, a été déféré vendredi à la Cour suprême où lui et son avocat sont actuellement en instruction devant le Procureur général.



Contacté par Alwihda Info, l'avocat Doumra Manacé déclare : "Nous sommes en instruction au bureau du Procureur général de la Cour suprême."



L'ex-membre du gouvernement fait face à neuf chefs d'accusation. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics, utilisation illicite des biens de l'État, corruption, atteinte à la fortune publique, abus de fonction et de confiance, enrichissement illicite, complicité de détournements de deniers publics et entrave au bon fonctionnement de la justice.



Djerassem Le Bemadjiel a été placé en garde à vue depuis mercredi à la coordination de la police judiciaire, à N'Djamena.



Détails à suivre.