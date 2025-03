Tchad : L’exécutif communal de Moïssala installé par le préfet du département du Barh Sara

Ce 11 mars 2025, l’exécutif communal de Moïssala a été officiellement installé par Boukar Adoum Tchéré, préfet du département du Barh Sara. La nouvelle équipe municipale est composée de Abdelrachid Facky Abdoulaye (maire), Koutou Martine (premier adjoint), ainsi que de deux secrétaires de séance, Loubasra Docteur et Allahrassem Moïse.



Lors de la cérémonie d’installation, le préfet Boukar Adoum Tchéré a appelé à un engagement citoyen pour relever les défis de la commune.



La collaboration entre les élus, les services techniques et la population sera cruciale pour assurer le développement local et répondre aux attentes des habitants.