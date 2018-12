Tchad : L’expertise médicale judiciaire détermine l’âge apparent de Zouhoura Mahamat

La justice tchadienne a saisi l’hôpital de la Renaissance de N’Djamena dans le procès qu’elle a engagé contre le député Azzai Mahamat Hassan, poursuivi pour délit de mariage avec une mineure, afin de déterminer l’âge apparent de Zouhoura Mahamat Taher.



L’hôpital de la Renaissance de N’Djamena a confié le cas de l’épouse du député au chirurgien spécialiste en expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire, Dr. Locency Fofana. Le chirurgien a procédé à l’expertise médicale de Zouhoura Mahamat Tahir afin de déterminer son âge apparent.



L’expertise médicale a été réalisé le 12 décembre dernier par le chirurgien spécialiste en expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire, Dr. Locency Fofana. Alwihda Info s'est procuré une copie du rapport d'expertise médicale judiciaire.



L'expertise a été pratiqué en quatre étapes à savoir le rappel des faits par la victime, un examen clinique et deux examens radiologiques. Le rapport d’expertise médicale judiciaire rapporte que l’examen clinique endobuccal a mis en évidence une absence clinique des dents de sagesse. La radiographie panoramique a permis la visualisation de trois dents de sagesse avec une édification incomplète mais évoluée des racines.



D'après le rapport d’expertise médicale judiciaire, l'une des dents de sagesse est encore à l’état embryonnaire. Ce résultat est indicateur d’une fourchette d’âge de 16-18 ans. « Compte tenu de la grande variabilité dans l’éruption des dents de sagesse, et la non précision de la date apparente par cette méthode, une radiographie du poignet et de la main gauche avec avis de sapiteur a été sollicité par le fait que cet examen est conventionnellement le plus utilisé pour déterminer l’âge civil apparent à partir de l’âge osseux. La conclusion notait un âge osseux de 18 ans révolu », indique le rapport d’expertise médicale réalisé par l’hôpital de la Renaissance de N’Djamena. Par conséquent, l’hôpital conclut que madame Zouhoura Mahamat Taher est âgée de 18 ans au plus.